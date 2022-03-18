Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.
За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 березня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 14200 осіб,
- танків – 450 од.,
- бойових броньованих машин – 1448 од.,
- артилерійських систем – 205 од.,
- РСЗВ – 72 од.,
- засоби ППО – 43 од.,
- літаків – 93 од.,
- гелікоптерів – 112 од.,
- автомобільної техніки – 879 од.,
- кораблі/катери – 3 од.,
- цистерн з ПММ – 60 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12,
- спеціальна техніка – 11.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.