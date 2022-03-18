Знищено 450 ворожих танків і майже 1,5 тис. броньованих машин.

LB.ua в Google News

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 березня орієнтовно склали:

особового складу – близько 14200 осіб,

танків – 450 од.,

бойових броньованих машин – 1448 од.,

артилерійських систем – 205 од.,

РСЗВ – 72 од.,

засоби ППО – 43 од.,

літаків – 93 од.,

гелікоптерів – 112 од.,

автомобільної техніки – 879 од.,

кораблі/катери – 3 од.,

цистерн з ПММ – 60 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12,

спеціальна техніка – 11.

Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ «вони» окопувалися , а ми зайшли з тилу Фото: Міноборони "Ілюстрації роботи протиповітряної оборони України". Фото: Міноборони "Ілюстрації роботи протиповітряної оборони України". Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр Фото: 72 ОМБР Фото: 72 ОМБР Фото: facebook/kommander.nord Фото: facebook/kommander.nord Фото: facebook/kommander.nord Фото: facebook/kommander.nord Фото: facebook.com/kommander.nord

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.