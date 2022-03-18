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Росія вже втратила в Україні понад 14200 військових, 205 літаків і гелікоптерів, – Генштаб

Знищено 450 ворожих танків і майже 1,5 тис. броньованих машин.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 14200 осіб,
  • танків – 450 од.,
  • бойових броньованих машин – 1448 од.,
  • артилерійських систем – 205 од.,
  • РСЗВ – 72 од.,
  • засоби ППО – 43 од.,
  • літаків – 93 од.,
  • гелікоптерів – 112 од.,
  • автомобільної техніки – 879 од.,
  • кораблі/катери – 3 од.,
  • цистерн з ПММ – 60 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12,
  • спеціальна техніка – 11.

«вони» окопувалися , а ми зайшли з тилу
Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ
«вони» окопувалися , а ми зайшли з тилу
"Ілюстрації роботи протиповітряної оборони України".
Фото: Міноборони
"Ілюстрації роботи протиповітряної оборони України".
"Ілюстрації роботи протиповітряної оборони України".
Фото: Міноборони
"Ілюстрації роботи протиповітряної оборони України".
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: 72 ОМБР
Фото: 72 ОМБР
Фото: facebook/kommander.nord
Фото: facebook/kommander.nord
Фото: facebook/kommander.nord
Фото: facebook/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.

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