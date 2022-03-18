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"Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси" - Генштаб

Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією було уражено 14 повітряних цілей ворога. 

"Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси" - Генштаб
Фото: facebook.com/kommander.nord

Станом на ранок 18 березня стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі, повідомляє Генеральний штаб. 

Протягом доби українськими захисниками та захисницями було частково знищено і зупинено просування вглиб території України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил російської федерації, втрати ворога уточнюються.

Також, за попередню добу, бомбардувальною і штурмовою авіацією Повітряних Сил Збройних Сил України було завдано потужних ударів по колонах військової техніки противника. Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією було уражено 14 повітряних цілей ворога (7 літаків, вертоліт, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети). 

"У зв’язку з тим, що окупанти суттєво вичерпали людські ресурси (безповоротні та санітарні втрати, завдані підрозділами Збройних Сил України, випадки самокаліцтва, з метою ухилення від участі у бойових діях та психогенні втрати), командування збройних сил російської федерації вимушено вдається до крайніх мір у питаннях комплектування особовим складом. Проводять приховану мобілізацію, залучають так званих “добровольців”, строковиків та курсантів, а також найманців із Сирійської арабської республіки", - зазначає Генштаб. 

За його даними, на окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню. Водночас, проводять активний пошук та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати спротив окупації. 

Як зазначають у Генштабі, ворог продовжує нести втрати. Має проблеми із забезпеченням підрозділів. Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації і найманців брати участь у війні проти України.

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