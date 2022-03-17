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Під Харковом російські військові вбили українських прикордонників

"Не в чесному бою, не по-чоловічому".

Під Харковом російські військові вбили українських прикордонників
Сергей Дейнеко
Фото: Lb.ua

Під Харковом російські військові вбили українських прикордонників. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

"Цинічно. Як ви, упирі, це вмієте. Не в чесному бою, не по-чоловічому. Зараз я роблю все, і вже завтра у мене буде вся інформація про тих, хто це зробив: посада, звання, місце проживання, склад сімей, фото тощо", - написав Дейнеко.

Кількість загиблих Дейнеко не повідомив.

Нагадаємо, що 17 березня в Харкові під час гасіння пожежі на території ринку внаслідок обстрілів окупантів загинув рятувальник.

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