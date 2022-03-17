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Через гуманітарні коридори вдалося врятувати близько чотирьох тисяч людей

Також у міста та села Київської області доставили близько 40 тонн продовольства. 

Через гуманітарні коридори вдалося врятувати близько чотирьох тисяч людей
Фото: скрін

Через гуманітарні коридори сьогодні вдалося врятуватися 3810 людям. Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. 

Він зазначив, що з Маріуполя змогло виїхати дві тисячі осіб. Ще 1810 людей евакуювалися з Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Шевченкова та Бородянки.

Крім того у міста та села на Київщині вдалося доставити близько 40 тонн продовольства.

Нагадаємо, що сьогодні у селі Томашівці Фастівського району Київської області ввечері 16 березня викрали священника Української православної церкви Московського патріархату Геннадія Батенка.

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