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425 тисяч доларів намагалися нелегально провезти через український кордон

Водій і пасажир авто задекларували тільки по 12 тисяч доларів.

425 тисяч доларів намагалися нелегально провезти через український кордон
Фото: ДМС

На Вінницькій митниці затримали двох українців, котрі намагалися вивезти 425 тисяч доларів і 950 євро, які не задекларували під час митного контролю.

Про це повідомили в Державній митній службі.

"Водій транспортного засобу та його пасажир задекларували по 12 тис. доларів США. Однак під час митного огляду в ручній поклажі було виявлено 425 тис. доларів США та 950 євро, які не були заявлені за встановленою формою", - повідомили в ДМС.

На порушників склали протокол про порушення митних правил, а кошти вилучили.

Затримані очікують на рішення суду.

Як пояснили в митній службі, під час перевезення через митний кордон України гривень, іноземної валюти та банківських металів у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10000 євро, необхідно здійснити письмове декларування.

"Національний банк України повернув вимогу щодо надання громадянами підтвердних документів банків під час переміщення валютних цінностей за межі України у сумі, що перевищує 10 тис. євро (в еквіваленті)", - додали в ДМС.

Нагадаємо, наприкінці лютого Кабмін ухвалив рішення, яким усе конфісковане митницею майно передадуть Збройним силам України.

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