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Ворог завдав артудару по Святошинському району Києва, є жертви

Один зі снарядів влучив у склади, є загроза вибуху.

Фото: Україна: оперативно

Російська армія завдала артилерійського удару по Святошинському району столиці. Наразі відомо про одного загиблого.

За інформацією ДСНС, близько 16:30 17 березня до Служби порятунку 101 надійшло кілька повідомлень одночасно про пожежі у Святошинському районі столиці. 

Внаслідок потрапляння снарядів сталося займання двох автомобілів. О 17:04 загоряння було ліквідовано. 

"На жаль, загинула одна людина", – повідомляють рятувальники. 

Також неподалік виникло загоряння трав’яного настилу на площі 5000 кв. м. Ліквідація пожежі триває. 

"Ще один виклик поступив на склади, куди потрапив снаряд, внаслідок чого виникла пожежа на площі 3000 кв. м. Є загроза вибуху снаряда, через що здійснюється гасіння пожежі з безпечної відстані. Ліквідація триває", – сказано оперативному зведенні ДСНС.

За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула одна людина.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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