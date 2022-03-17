Члени Асоціації європейських міст готові допомагати у відновленні української інфраструктури, - Кличко

В Асоціації європейських міст висловили готовність допомагати у відновленні інфраструктури України, яку сьогодні руйнує і знищує російська армія.

Про це повідомив очільник Києва Віталій Кличко.

Він взяв участь у відеоконференції з мерами майже 30 міст із тих, що входять до Асоціації європейських міст при Єврокомісії.

"Усі мери наголосили на політичній підтримці України та її боротьби за свою незалежність і свободу. Висловили повагу і захоплення відважністю і героїзмом українців. Європейські колеги підкреслили, що і надалі допомагатимуть Києву та Україні. А також, зокрема, висловили готовність допомагати у відновленні інфраструктури", - повідомив Кличко.

Він додав, що нині багато міст Європи надають допомогу українським переселенцям, збирають і відправляють в Україну гуманітарну допомогу, ліки й товари першої необхідності.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що збитки, спричинені окупантом, лише для інфраструктури транспортного сектору вже обраховуються у мільярдах доларів.