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Віталій Кличко розмовляв з російськими спортсменами про війну в Україні.

За словами мера Києва, вони налякані.

Віталій Кличко розмовляв з російськими спортсменами про війну в Україні.
Віталій Кличко
Фото: fightnews.info

Мер Києва і колишній чемпіон світу за версіями WBO та WBC у суперважкій вазі Віталій Кличко зізнався, що спілкувався з російськими спортсменами про вторгнення Росії в Україну.

За словами Кличка, росіяни бояться відверто говорити на цю тему.

"Скажу чесно, я спілкувався з російськими спортсменами – не називатиму їхніх прізвищ – намагався пояснити, але вони налякані. Можете уявити, до чого довели людей? Вони бояться сказати про свої відчуття та думки. Там навіть не 37-й рік. Можливо, набагато гірше, ніж 37-й рік.

Люди бояться щось сказати, і це люди, які є бійцями, мають великі титули у спорті і так далі. Вони ніколи не були боягузами, але в цьому напрямі бояться", - цитує Кличка-старшого fightnews.info.

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