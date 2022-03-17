Віталій Кличко розмовляв з російськими спортсменами про війну в Україні.

Мер Києва і колишній чемпіон світу за версіями WBO та WBC у суперважкій вазі Віталій Кличко зізнався, що спілкувався з російськими спортсменами про вторгнення Росії в Україну.

За словами Кличка, росіяни бояться відверто говорити на цю тему.

"Скажу чесно, я спілкувався з російськими спортсменами – не називатиму їхніх прізвищ – намагався пояснити, але вони налякані. Можете уявити, до чого довели людей? Вони бояться сказати про свої відчуття та думки. Там навіть не 37-й рік. Можливо, набагато гірше, ніж 37-й рік.

Люди бояться щось сказати, і це люди, які є бійцями, мають великі титули у спорті і так далі. Вони ніколи не були боягузами, але в цьому напрямі бояться", - цитує Кличка-старшого fightnews.info.