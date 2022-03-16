"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
​Рада звільнила від військової служби окремі категорії осіб
​Рада звільнила від військової служби окремі категорії осіб
ГоловнаСпорт

Українська асоціація футболу перенесла штаб-квартиру на Закарпаття

Вона підійшла найбільше за логістикою.

Українська асоціація футболу перенесла штаб-квартиру на Закарпаття
Андрій Павелко
Фото: УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що організація перенесла свою штаб-квартиру до Ужгорода.

"Ми довго обирали місце, де була б найкраща комунікація для евакуації дітей, дитячих шкіл, наших футбольних академій. Ми спілкувалися у Львівській області та Чернівецькій, але зупинилися на Закарпатській, бо вона підійшла найбільше за логістикою", - заявив Павелко в коментарі "Денисов Time".

"Ми всі разом сьогодні перебуваємо у стані війни, де кожна людина, кожен, хто може допомогти, може звернутися як до штабу Національного олімпійського комітету, так і до штабу УАФ, який зараз перебуває в Ужгороді та працює 24/7.

Телефони є на сайті", - зазначив глава УАФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також