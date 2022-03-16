Найтитулованіший клуб Шотландії зібрав £72 тисячі для України

Керівництво та футболісти найтитулованішого футбольного клубу Шотландії "Глазго Рейнджерс" зібрали 72 тисячі фунтів на підтримку України, повідомляє ВВС.

Зазначимо, що пожертвування є доповненням до внеску в розмірі 15 тис. фунтів, зробленого благодійним фондом клубу раніше.

"Конфлікт завдає стільки болю стільком людям, які втрачають близьких, залишають свої будинки і намагаються отримати безпеку.

Ми сподіваємося, що, пожертвувавши частину нашої заробітної плати за березень, ми зможемо відіграти невелику роль у ширших зусиллях з надання допомоги найбільш постраждалим людям", – заявив наставник "Рейнджерс" Джованні ван Бронкгорст.

Додамо, що Шотландська футбольна федерація проведе акцію підтримки в товариському матчі з Польщею (24 березня) – 10 фунтів з кожного проданого квитка надійдуть у фонд ЮНІСЕФ для допомоги Україні.