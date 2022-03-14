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Ситуація в Україні може вдарити ще по одному клубу Англійської прем'єр-ліги

План поглинання "Вест Гема" перебуває під загрозою.

Ситуація в Україні може вдарити ще по одному клубу Англійської прем'єр-ліги
Даніель Кретинський
Фото: Sky Sports

Агресія Росії в Україні може створити проблеми для ще одного клубу Англійської прем'єр-ліги, окрім "Челсі". Під загрозою опинився "Вест Гем", повідомляє Daily Mail.

Плани господарів "молотків" Девіда Саллівана та Девіда Голда про поглинання клубу чеським мільярдером Даніелем Кретинським перебувають під загрозою.

Річ у тому, що інвестиційна компанія Кретинського EP Infrastructure володіє 49 відсотками Eustream - словацького оператора транспортування газу з Росії до Європи.

У світлі тенденції відмови Європи від російських вуглеводнів агентство Fitch помістило кредитний рейтинг EP Infrastructure на перегляд, і незабаром Кретинському може бути зовсім не до інвестицій в англійський футбол.

Нагадаємо, минулого року Салліван і Голд продали 27 відсотків акцій свого клубу Кретинському.

Також чеський мільярдер отримав опціон на викуп решти акцій. Цим правом він може скористатися до травня 2023 року.

Стверджують, що Кретинський планував стати одноосібним власником лондонського клубу наступного року.

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