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Правильно зробили, що розірвали контракт із Газпромом, - президент УЄФА

"Крім того, пожертвували гроші українським дітям і біженцям. Це те, що може зробити УЄФА".

Правильно зробили, що розірвали контракт із Газпромом, - президент УЄФА
Александер Чеферін
Фото: Twitter

Президент УЄФА Александер Чеферін вважає, що організація правильно зробила, що розірвала вигідний контракт із Газпромом через війну Росії в Україні.

"Правильно зробили, що розірвали угоду із Газпромом. Це коштує нам грошей, але гинуть люди. Я щодня спілкуюся з Андрієм Павелком", – цитує Чеферіна sport.ua з посиланням на Corriere della Sera.

"І я попередив Росію, що так буде. Ми забрали в Росії фінал Ліги чемпіонів, запровадили спортивні санкції.

Крім того, пожертвували гроші українським дітям і біженцям. Це те, що може зробити УЄФА", - наголосив президент організації.

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