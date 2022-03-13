Правильно зробили, що розірвали контракт із Газпромом, - президент УЄФА

"Крім того, пожертвували гроші українським дітям і біженцям. Це те, що може зробити УЄФА".

Президент УЄФА Александер Чеферін вважає, що організація правильно зробила, що розірвала вигідний контракт із Газпромом через війну Росії в Україні.

"Правильно зробили, що розірвали угоду із Газпромом. Це коштує нам грошей, але гинуть люди. Я щодня спілкуюся з Андрієм Павелком", – цитує Чеферіна sport.ua з посиланням на Corriere della Sera.

"І я попередив Росію, що так буде. Ми забрали в Росії фінал Ліги чемпіонів, запровадили спортивні санкції.

Крім того, пожертвували гроші українським дітям і біженцям. Це те, що може зробити УЄФА", - наголосив президент організації.