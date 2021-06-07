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Президент УЄФА назвав президента "Ювентуса" брехуном

Андреа Аньєллі став одним з організаторів Суперліги.

Президент УЄФА назвав президента "Ювентуса" брехуном
Александр Чеферін
Фото: skysports.com

Президент УЄФА Александер Чеферін різко висловився про створення європейської Суперліги і, зокрема, про президента "Ювентуса" Андреа Аньєллі, який був одним з ініціаторів нового турніру.

Футбольний функціонер не задоволений поведінкою італійця.

"У цій справі ви можете розділити головних героїв на три категорії. Я помістив Андреа Аньєллі в першу. Це особисте. Для мене цієї людини більше не існує. Я думав, що ми друзі, але він брехав мені до останнього дня, щоб переконати мене, що хвилюватися нема про що. А насправді він підписав усі необхідні документи для запуску Суперліги", - цитує Чеферіна getfootballnewsfrance.com.

"До другої категорії я зарахував би групу членів ради директорів, які, як мені здавалося, були досить близькими зі мною, і тому я шкодую, що вони не сказали мені заздалегідь, що планують робити. В останню категорію потрапили люди, з якими у мене не було особливих контактів. Я не звинувачую їх, але вони також зіткнуться з наслідками своїх дій", - зазначив глава УЄФА.

"У Суперлізі всі ці люди бачили спосіб забезпечити собі незмінне місце на вершині європейського футболу. Я знаю, що їхній первісний план полягав у тому, щоб припинити виступати в турнірах УЄФА, залишаючись при цьому у своїх національних лігах, але грати другим складом. У перспективі вони хотіли піти зі своїх національних ліг, щоб кожні вихідні грати тільки в Суперлізі", - додав Чеферін.

У квітні 12 клубів оголосили про створення Суперліги, але згодом дев'ять із них покинули проєкт. Про вихід із Суперліги досі не оголосили тільки "Реал", "Барселона" і "Ювентус". УЄФА вже відкрив дисциплінарну справу щодо цих клубів.

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