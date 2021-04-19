Головний спонсор футбольної Суперліги підтвердив про наміри вкласти в проект € 5,3 млрд

Американський фінансовий холдинг JPMorgan Chase підтвердив свої наміри фінансувати європейську Суперлігу, повідомляє Sky Sports.

Банк, який входить в "велику четвірку" банків США, поряд з Bank of America, Citigroup і Wells Fargо, повинен стати генеральним спонсором Суперліги і вкласти в лігу 4,6 млрд фунтів (5,3 млрд євро).

При цьому банк розраховує повернути кошти за рахунок майбутніх доходів від продажу прав на трансляції.

При цьому клубам-учасникам турніру обіцяно 3,5 млрд євро (суми від 89 до 310 млн). Ці гроші радять витратити на відшкодування збитків через порожні стадіони під час пандемії.