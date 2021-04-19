Фото: btu.org.ua Еліна Світоліна

У Чорноморську на грунтових кортах Elite Tennis Club пройшов матч плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг (раніше Кубок Федерації – LB.ua) між командами України та Японії.

Наші тенісистки перемогли у всіх чотирьох поєдинках.

Два матчі виграла лідер команди Еліна Світоліна, одну перемогу здобула Марта Костюк. Сестри Надія та Людмила Кіченок у парі принесли четверте командне очко.

Відзначимо, що другий матч Світоліної проти Юкі Кайто (6:2, 4:6, 7:6) протікав під акомпанемент роботи перфоратора і "болгарки" - по сусідству з кортом в багатоповерховому житловому будинку хтось із мешканців затіяв ремонт.

У другому сеті на це звернула увагу Еліна, і організаторам матчу довелося викликати поліцію. Тільки після цього ремонт незабаром припинився, що позначилося на грі українки, яка дотиснула японку в третій партії на тайбрейку - 7-3.