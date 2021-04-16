УЄФА визначив найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

У рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбулися матчі у відповідь, за підсумками яких було обрано найкращого гравця тижня.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, більшість уболівальників віддали свої голоси за форварда "Парі Сен-Жермена" Неймара.

Бразилець був одним із кращих у матчі проти "Баварії" (0:1). Втім ця поразка не завадила ПСЖ вийти до півфіналу турніру, де французька команда зустрінеться з "Манчестером Сіті".

Відзначимо, що на нагороду також претендували півзахисник того ж "МанСіті" Ілкай Гюндоган, хавбек "Челсі" Крістіан Пулішич і їхній колега по амплуа з мадридського "Реала" Каземіро.