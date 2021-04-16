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"Арсенал" забив три голи за 6 хвилин і вийшов до півфіналу Ліги Європи

Лондонці обіграли "Славію".

"Арсенал" забив три голи за 6 хвилин і вийшов до півфіналу Ліги Європи
Олександр Ляказетт
Фото: EPA/UPG

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи "Славія" - "Арсенал" шанси чеської команди котирувалися досить високо.

Однак здобувши гідний результат тиждень тому в Лондоні (1:1), в Празі підопічні Їндржиха Трпішовського матч провалили - 0:4.

Показово, що гості забили перші три голи за 6 хвилин - з 18-ї по 24-ту хвилини.

У півфіналі суперником "канонірів" буде іспанський "Вільярреал", який домігся перемоги проти загребського "Динамо" і в домашньому матчі - 2:1 (перший матч - 1:0).

У другому півфіналі зустрінуться "Манчестер Юнайтед" і "Рома".

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