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Гравці "Славії" не стали на коліно перед "Арсеналом" - ні до, ні під час матчу Ліги Європи

Чехи зіграли внічию на "Емірейтс".

Фото: Twitter

У першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи "Арсенал" у Лондоні приймав празьку "Славію" і несподівано задовольнився нічиєю - 1:1.

Основні події відбулися в останню 10-хвилинку поєдинку.

Спочатку на 86-й хвилині Ніколя Пепе вивів господарів уперед - 1:1.

Однак на 90+4 хвилині гості після подачі кутового встромили м'яч у ворота Бернда Лено - 1:1.

Показово, що перед стартовим свистком пройшла акція на підтримку руху Black Lives Matter (Життя чорношкірих мають значення).

Футболісти англійської команди традиційно стали на одне коліно, але гравці "Славії" не підтримали цей жест, залишившись стояти.

Огляд матчу "Арсенал" - "Славія".

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