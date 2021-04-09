Бій за всі пояси в суперважкій вазі Джошуа - Ф'юрі хочуть втиснути між Євро-2020 і Олімпіадою

Іншого часу просто не буде.

Промоутери володаря пояса WBA, WBO, IBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22KOs) і чемпіона за версією WBC Тайсона Ф'юрі (30-0, 21KO), граючи на випередження, заявляють, що проведення об'єднавчого бою практично залагоджено. При цьому вони активно шукають місце і визначають дату поєдинку.

Однак дві світові спортивні події - Євро-2020 і Олімпіада в Токіо - з одного боку, ускладнюють, а з іншого, спрощують прийняття рішення.

Зокрема, промоутер Джошуа Едді Гірн пояснив, що бій не хочуть проводити в червні – в дні матчів Євро-2020, а також мають намір усе організувати до старту Олімпіади.

"Улітку повинні відбутися великі події. Євро-2020, потім Олімпійські ігри. Дуже хотілося б провести бій на "Вемблі", але це навряд чи реально.

Поєдинок планується на липень, коли закінчиться чемпіонат Європи. Зволікати сенсу немає, тому що в серпні Олімпіада", - цитує Гірна Sky Sports.

"Якщо Ігри відбудуться, це велика подія, всі стежитимуть, хоча бій Джошуа - Ф'юрі, вважаю – одна з найбільших спортивних подій року", - зазначив промоутер.

Очікується, що поєдинок пройде в Саудівській Аравії.