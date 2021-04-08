Мбаппе встановив рекорд Ліги чемпіонів

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе

Дубль форварда Кіліана Мбаппе допоміг "Парі Сен-Жермену" здолати в Мюнхені в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів чинного володаря трофея "Баварію" - 3:2.

Таким чином, 22-річний француз став першим гравцем, який забив 5 м'ячів на виїзді в матчах плей-оф єврокубкового турніру за один сезон.

🔴🔵 Килиан Мбаппе стал ПЕРВЫМ в истории, кто забил 5 голов в выездных матчах 1/8 и 1/4 финала #ЛигаЧемпионов в рамках одного сезона

⚽⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/xXfOsJecPp — УЕФА (@UEFAcom_ru) April 7, 2021

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Мбаппе оформив хеттрик у ворота "Барселони" на "Ноу Камп".

Усього на рахунку Кіліана – 8 голів у цьому сезоні ЛЧ.