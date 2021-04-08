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Мбаппе встановив рекорд Ліги чемпіонів

Кіліан – надрезультативний у гостьових матчах плей-оф.

Кіліан Мбаппе
Фото: EPA/UPG
Кіліан Мбаппе

Дубль форварда Кіліана Мбаппе допоміг "Парі Сен-Жермену" здолати в Мюнхені в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів чинного володаря трофея "Баварію" - 3:2.

Таким чином, 22-річний француз став першим гравцем, який забив 5 м'ячів на виїзді в матчах плей-оф єврокубкового турніру за один сезон.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Мбаппе оформив хеттрик у ворота "Барселони" на "Ноу Камп".

Усього на рахунку Кіліана – 8 голів у цьому сезоні ЛЧ.

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