Стала відома кількість фанів, яка зможе відвідати матч Євро-2020 Нідерланди - Україна

У разі погіршення ситуації з пандемією COVID-19 кількість глядачів буде скориговано.

Футбольна асоціація Нідерландів (KNVB), кабінет міністрів і муніципалітет Амстердама узгодили правила проведення матчів на Євро-2020.

Заплановано проводити поєдинки в присутності не менш ніж 12 тисяч уболівальників.

"Ми з нетерпінням очікуємо 12 000 глядачів на "Йохан Кройфф Арені", але розуміємо, що коронавірус непередбачуваний і немає ніяких гарантій. Але ми, як і раніше, сподіваємося, що ситуація в червні покращиться настільки, що присутніми зможе бути ще більше людей", - цитує директора Євро-2020 Гійса де Йонга пресслужба KNVB.

Зазначають, що в разі погіршення ситуації з пандемією COVID-19 кількість глядачів буде скориговано. Для цього спеціально в регламент внесли поняття "стоп-кнопка".

Таким чином, стартовий матч збірної України проти національної команди Нідерландів мало б відвідати щонайменше 12 тисяч уболівальників.

Окрім нідерландців, суперниками українців у групі С будуть команди Австрії та Північної Македонії.

Нагадаємо, 16-й розіграш чемпіонату Європи з футболу пройде на 12 стадіонах 12 міст 11 країн.

Зокрема, в Амстердамі будуть зіграні три матчі на "Йохан Кройфф Арені".