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Бельгійські футбольні клуби проголосували за створення об'єднаної ліги з Нідерландами

Клуби вищого дивізіону одностайно підтримали створення Бенеліги.

Бельгійські футбольні клуби проголосували за створення об'єднаної ліги з Нідерландами

Бельгійські клуби на конференції клубів-учасників вищого дивізіону країни одностайно виступили за створення об'єднаного чемпіонату з Нідерландами - Бенеліги, повідомляє proleague.be.

"Бенеліга повинна характеризуватися економічною стабільністю для інших професійних клубів шляхом створення єдиної національної вищої ліги, яка буде базуватися на стійких правилах ліцензування та конкуренції.

Це було доленосне рішення для майбутнього і амбіцій бельгійського футболу. Існує одностайна підтримка, щоб дати реалізації Бенеліги всі можливості. Керівництву Професійної ліги тепер належатиме в цьому активна роль", - йдеться в повідомленні.

Футбольні асоціації країн, які ще 2019 року домовилися про об'єднаний чемпіонат, бачать у цьому процесі шанс увійти в еліту європейського клубного футболу.

Ситуацію спрощує той факт, що у вищому дивізіоні чемпіонату Бельгії (Ліга Жупілер) виступають 18 клубів. У Ередивізі - також 18 команд.

Зазначимо, 2015 року аналогічне об'єднання провели хокейні чемпіонати Нідерландів і Бельгії під такою самою назвою.

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