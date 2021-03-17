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Гвардіола обійшов Моурінью і увійшов в топ-4 по перемогам в Лізі чемпіонів

"Манчестер Сіті" вийшов в чвертьфінал.

Гвардіола обійшов Моурінью і увійшов в топ-4 по перемогам в Лізі чемпіонів
Хосеп Гвардіола
Фото: EPA/UPG

Як і трьома тижнями раніше в Будапешті на тій же "Пушкаш Арені" відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестером Сіті" і гладбагскою "Боруссією".

В якості номінальних господарів виступав англійський клуб, який, як і в першому поєдинку, здобув перемогу з аналогічним рахунком - 2:0.

І до матчу інтрига в ньому ледве жевріла, а коли до 18-й хвилині зусиллями Кевіна Де Брейне і Ілкая Гюндогана "містяни" забили два голи, питання по чвертьфіналісту відпали навіть у найвідданіших фанів "Боруссії".

Українець Олександр Зінченко з'явився на полі в заключні 30 хвилин.

Відзначимо, що для наставника "МанСіті" Хосепа Гвардіоли ця перемога стала 82-ю в поєдинках ЛЧ. За цим показником він потіснив в топ-4 нинішнього головного тренера "Тоттенгема" Жозе Моуріньо.

Рекордсменом за перемогами в головному єврокубковому турнірі є колишній наставник "Манчестера Юнайтед" Алекс Фергюсон, на рахунку якого 102 перемоги, другу позицію займає нинішній головний тренер "Евертона" Карло Анчелотті (89), а на третьому місці - екснаставник "Арсеналу" Арсен Венгер (86).

Додамо, що гол Де Брейне став 100-м для "містян" у всіх турнірах сезону, повідомляє пресслужба МС.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" - "Боруссія".

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