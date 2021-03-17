Як і трьома тижнями раніше в Будапешті на тій же "Пушкаш Арені" відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестером Сіті" і гладбагскою "Боруссією".

В якості номінальних господарів виступав англійський клуб, який, як і в першому поєдинку, здобув перемогу з аналогічним рахунком - 2:0.

І до матчу інтрига в ньому ледве жевріла, а коли до 18-й хвилині зусиллями Кевіна Де Брейне і Ілкая Гюндогана "містяни" забили два голи, питання по чвертьфіналісту відпали навіть у найвідданіших фанів "Боруссії".

Українець Олександр Зінченко з'явився на полі в заключні 30 хвилин.

Відзначимо, що для наставника "МанСіті" Хосепа Гвардіоли ця перемога стала 82-ю в поєдинках ЛЧ. За цим показником він потіснив в топ-4 нинішнього головного тренера "Тоттенгема" Жозе Моуріньо.

Pep Guardiola has surpassed José Mourinho to become the manager with the fourth most victories in Champions League history:



1️⃣ Sir Alex Ferguson - 102

2️⃣ Carlo Ancelotti - 89

3️⃣ Arsène Wenger - 86

4️⃣ Pep Guardiola - 82

5️⃣ José Mourinho - 81#UCL pic.twitter.com/fuOojD8H5n — Football Tweet (@Football__Tweet) March 16, 2021

Рекордсменом за перемогами в головному єврокубковому турнірі є колишній наставник "Манчестера Юнайтед" Алекс Фергюсон, на рахунку якого 102 перемоги, другу позицію займає нинішній головний тренер "Евертона" Карло Анчелотті (89), а на третьому місці - екснаставник "Арсеналу" Арсен Венгер (86).

Додамо, що гол Де Брейне став 100-м для "містян" у всіх турнірах сезону, повідомляє пресслужба МС.