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"Брюгге" викупив у "Шахтаря" контракт гравця збірної України

Едуард Соболь на постійних засадах перейшов у бельгійський клуб.

"Брюгге" викупив у "Шахтаря" контракт гравця збірної України
Едуард Соболь
Фото: twitter.com/clubbrugge

"Брюгге" підписав на повноцінній основі українського захисника Едуарда Соболя, контракт якого раніше належав донецькому "Шахтареві".

Це стало відомо з опублікованого бельгійським клубом оголошення про старт продажу акцій на публічному ринку.

Zwart-Blauw опублікували список футболістів, з якими підписано повноцінні контракти. Згідно з документом, з 25-річним українцем угода розрахована ще на 3 роки - до літа 2024 року.

Соболь з літа 2019 року виступав у бельгійській команді на правах оренди, а минулого літа "Брюгге" продовжив орендну угоду, в якій залишалася опція викупу контракту. Судячи з усього, цією можливістю клуб і скористався.

Transfermarkt зазначає, що клаусула Соболя становить 3,5 млн євро.

У нинішньому сезоні в усіх турнірах за "Брюгге" гравець збірної України провів 28 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 5 результативних передач.

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