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"Барселона" і "Ювентус" готують гучний обмін

Дібала та Грізманн можуть змінити команди вже влітку.

Антуан Грізманн
Фото: EPA/UPG
Антуан Грізманн

"Барселона" ініціювала переговори з "Ювентусом" про обмін Антуана Грізманна на Паоло Дібалу, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, керівництво "Барселони" не влаштовує виступ французького нападника.

"Ювентус" не проти обміну, оскільки Дібала втратив місце в стартовому складі. Якщо сторони домовляться, угоду закриють уже в найближчу трансферну кампанію.

Паоло Дібала
Фото: EPA/UPG
Паоло Дібала

У сезоні-2020/2021 Грізманн провів 39 матчів за "Барселону", забив 13 голів і віддав 11 результативних передач. Інтернет-портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у €60 млн.

Дібала провів у складі "Ювентуса" 16 матчів, забив три м'ячі і віддав дві результативні передачі.

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