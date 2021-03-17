"Барселона" і "Ювентус" готують гучний обмін

"Барселона" ініціювала переговори з "Ювентусом" про обмін Антуана Грізманна на Паоло Дібалу, повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, керівництво "Барселони" не влаштовує виступ французького нападника.
"Ювентус" не проти обміну, оскільки Дібала втратив місце в стартовому складі. Якщо сторони домовляться, угоду закриють уже в найближчу трансферну кампанію.
У сезоні-2020/2021 Грізманн провів 39 матчів за "Барселону", забив 13 голів і віддав 11 результативних передач. Інтернет-портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у €60 млн.
Дібала провів у складі "Ювентуса" 16 матчів, забив три м'ячі і віддав дві результативні передачі.