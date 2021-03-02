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"Барселона" повісила цінник на Грізманна

Каталонці готові попрощатися з французом.

"Барселона" повісила цінник на Грізманна
Антуан Грізманн
Фото: EPA/UPG

"Барселона" готова в кінці сезону продати Антуана Грізманна. Каталонський клуб розраховує отримати за 29-річного гравця збірної Франції €60 млн, повідомляє OK Diario.

І це при тому, що 2019 року Антуан обійшовся "блаугранас" удвічі дорожче - €120 млн.

У нинішньому сезоні на рахунку Грізманна 12 голів і 10 асистів у 35 матчах за "Барселону" в усіх турнірах.

Нагадаємо, наприкінці січня "Барселона" опублікувала річний фінансовий звіт, у якому зазначила серйозне погіршення економічного становища клубу.

Так, згідно з документом, борг клубу сягнув €1,2 млрд.

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