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Мессі випередив Хаві і встановив новий рекорд "Барселони"

Ліонель в 506-й раз вийшов у футболці "Барселони" в Прімері.

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі

Напередодні в рамках 24-го туру Ла Ліги "Барселона" черговий раз оступилася. На цей раз каталонці на "Ноу Камп" не змогли здобути перемогу над скромним "Кадісом" - 1:1.

Гол у складі господарів з пенальті записав на свій рахунок капітан "Барси" Ліонель Мессі.

Крім того, 33-річний аргентинець встановив новий клубний рекорд - ця зустріч стала для нього 506-ю в Прімері у складі каталонців і за цим показником Лео випередив Хаві.

Нагадаємо, що Мессі є вихованцем "Барселони". Він дебютував за команду в жовтні 2004 року.

Його контракт з "блаугранас" діє до червня.

У нинішньому сезоні Мессі провів 21 матч в Ла Лізі, забив 16 голів і зробив 5 результативних передач.

Додамо, що в поєдинку проти "Кадісу" свій 400-й матч за "Барсу" в Ла Лізі зіграв Серхіо Бускетс.

Огляд матчу "Барселона" - "Кадіс".

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