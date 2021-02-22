Ліонель в 506-й раз вийшов у футболці "Барселони" в Прімері.

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

Напередодні в рамках 24-го туру Ла Ліги "Барселона" черговий раз оступилася. На цей раз каталонці на "Ноу Камп" не змогли здобути перемогу над скромним "Кадісом" - 1:1.

Гол у складі господарів з пенальті записав на свій рахунок капітан "Барси" Ліонель Мессі.

Крім того, 33-річний аргентинець встановив новий клубний рекорд - ця зустріч стала для нього 506-ю в Прімері у складі каталонців і за цим показником Лео випередив Хаві.

506 – Lionel Messi se ha convertido en el jugador del @FCBarcelona_es con más partidos en la historia de La Liga (506), superando a Xavi Hernández (505). Histórico. pic.twitter.com/6JlD2v24f5 — OptaJose (@OptaJose) February 21, 2021

Нагадаємо, що Мессі є вихованцем "Барселони". Він дебютував за команду в жовтні 2004 року.

Його контракт з "блаугранас" діє до червня.

У нинішньому сезоні Мессі провів 21 матч в Ла Лізі, забив 16 голів і зробив 5 результативних передач.

Додамо, що в поєдинку проти "Кадісу" свій 400-й матч за "Барсу" в Ла Лізі зіграв Серхіо Бускетс.

400 - Sergio Busquets es el cuarto jugador que alcanza los 400 partidos en LaLiga con el @FCBarcelona_es tras Lionel Messi (506), Xavi Hernández (505) y Andrés Iniesta (442). Leyenda. pic.twitter.com/fm8HJehTc5 — OptaJose (@OptaJose) February 21, 2021

Огляд матчу "Барселона" - "Кадіс".