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УЄФА визначив кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів і Лізі Європи

Мбаппе і Фернандеш виграли номінації.

Кіліан Мбаппе
Фото: EPA/UPG
Кіліан Мбаппе

Форвард "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе визнаний кращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє пресслужба УЄФА.

У вівторок 22-річний француз повторив подвиг Андрія Шевченка і оформив хеттрик на "Ноу Камп", тим самим допоміг своїй команді розгромити "Барселону" (4:1) в першому матчі 1/8 фіналу.

На нагороду також претендували форвард дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд, нападник Мохамед Салах з "Ліверпуля" і хавбек "Порту" Сержіу Олівейру.

У Лізі Європи аналогічну нагороду присудили півзахиснику "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандешу.

Португалець в голосуванні випередив Гарета Бейла з "Тоттенгема", Мунаса Даббура з "Гоффенгайма" і Бруно Петковича з "Динамо" Загреб.

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