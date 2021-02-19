УЄФА визначив кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів і Лізі Європи

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе

Форвард "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе визнаний кращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє пресслужба УЄФА.

У вівторок 22-річний француз повторив подвиг Андрія Шевченка і оформив хеттрик на "Ноу Камп", тим самим допоміг своїй команді розгромити "Барселону" (4:1) в першому матчі 1/8 фіналу.

На нагороду також претендували форвард дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд, нападник Мохамед Салах з "Ліверпуля" і хавбек "Порту" Сержіу Олівейру.

У Лізі Європи аналогічну нагороду присудили півзахиснику "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандешу.

Two-goal hero Bruno Fernandes wins Player of the Week! 🔥🏅



🌟 Bruno Fernandes

⭐️ Gareth Bale

⭐️ Munas Dabbur

⭐️ Bruno Petković@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 19, 2021

Португалець в голосуванні випередив Гарета Бейла з "Тоттенгема", Мунаса Даббура з "Гоффенгайма" і Бруно Петковича з "Динамо" Загреб.