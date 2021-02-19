Гасла на них були адресовані братам Суркісам і Луческу.

Київське "Динамо" в день матчу з "Брюгге" (1:1) в 1/16 фіналу Ліги Європи отримало дозвіл провести поєдинок з глядачами на трибунах.

Ультрас вирішили скористатися нагодою передати "послання" головному тренеру команди Мірчі Луческу і власникам команди братам Суркісам.

У фанатському секторі вони вивісили банери, на яких було написано "Lucescu, go away" і "Сцуркіси - ганьба Динамо", повідомляє isport.ua.

Варто зазначити, що ці банери вперше з'явилися на трибунах у жовтні на домашньому матчі ЛЧ "Динамо" - "Ювентус".