Александр Ткаченко: «На Большую реставрацию мы заложили 2 миллиарда в этом году»
Александр Ткаченко: «На Большую реставрацию мы заложили 2 миллиарда в этом году»
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
В Україні змінили порядок призову на військову службу
В Україні змінили порядок призову на військову службу
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
​Посол Німеччини: поїздки по безвізу для українців не відновляться ще кілька місяців
​Посол Німеччини: поїздки по безвізу для українців не відновляться ще кілька місяців
Україна з наступного тижня повертається до адаптивного карантину (оновлено)
Україна з наступного тижня повертається до адаптивного карантину (оновлено)
Експорт зброї. Що він значить для України
Експорт зброї. Що він значить для України
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
ГоловнаСпорт

Кабінет міністрів України схвалив законопроект "Про антидопінгову діяльность у спорті"

У WADA були до нього питання.

Кабінет міністрів України схвалив законопроект "Про антидопінгову діяльность у спорті"
Жан Беленюк
Фото: facebook

Напередодні Кабінет міністрів схвалив проект Закону України "Про антидопінгову діяльность у спорті". Про це у своєму Facebook повідомив нардеп від партії "Слуга народу" Жан Беленюк.

"Законопроект розроблений з метою створення умов для забезпечення виконання Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті, Антидопінгової конвенції, і саме головне нової редакції Всесвітнього антидопінгового кодексу, що набрав чинності 01 січня 2021 року", - написав наш прославлений борець.

"Це була складна та кропітка робота нашого профільного Міністерства з експертами Ради Європи, Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), яка розпочалася ще наприкінці 2017 року зі зверненням WADA щодо невідповідності Закону України "Про антидопінговий контроль у спорті", - уточнив нардеп.

"Очевидно, що після набрання чинності нової редакції Всесвітнього антидопінгового кодексу, нам необхідно прийняти відповідні зміни до антидопінгового законодавства в нашій країні.

Прийняття цього законопроекту є дуже важливим питанням, адже є загроза, за словами нашого Міністерства, що Виконавчий комітет WADA може оголосити антидопінгову політику України такою, що не відповідає Кодексу, а це, у свою чергу, може поставити під питання участь наших спортсменів до міжнародних змагань (Олімпійські ігри, чемпіонати світу), а також неможливості участі представників України в керівних органах світових спортивних організаціях (МОК, Міжнародний паралімпійський комітет, міжнародні федерації з видів спорту), - додав Беленюк.

"Після отримання відповідного законопроекту парламентом, ми в профільному комітеті почнемо невідкладну роботу з підготовки законопроекту до розгляду у Верховній Раді України", - підсумував депутат.

Нагадаємо, що друга ракетка України Даяна Ястремська провалила допінг-тест і пропустила Australian Open-2021.

Також з проваленого тесту на допінг на рік був відлучений від спорту форвард київського "Динамо" Артем Бесєдін.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також