Кабінет міністрів України схвалив законопроект "Про антидопінгову діяльность у спорті"

У WADA були до нього питання.

Напередодні Кабінет міністрів схвалив проект Закону України "Про антидопінгову діяльность у спорті". Про це у своєму Facebook повідомив нардеп від партії "Слуга народу" Жан Беленюк.

"Законопроект розроблений з метою створення умов для забезпечення виконання Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті, Антидопінгової конвенції, і саме головне нової редакції Всесвітнього антидопінгового кодексу, що набрав чинності 01 січня 2021 року", - написав наш прославлений борець.

"Це була складна та кропітка робота нашого профільного Міністерства з експертами Ради Європи, Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), яка розпочалася ще наприкінці 2017 року зі зверненням WADA щодо невідповідності Закону України "Про антидопінговий контроль у спорті", - уточнив нардеп.

"Очевидно, що після набрання чинності нової редакції Всесвітнього антидопінгового кодексу, нам необхідно прийняти відповідні зміни до антидопінгового законодавства в нашій країні.

Прийняття цього законопроекту є дуже важливим питанням, адже є загроза, за словами нашого Міністерства, що Виконавчий комітет WADA може оголосити антидопінгову політику України такою, що не відповідає Кодексу, а це, у свою чергу, може поставити під питання участь наших спортсменів до міжнародних змагань (Олімпійські ігри, чемпіонати світу), а також неможливості участі представників України в керівних органах світових спортивних організаціях (МОК, Міжнародний паралімпійський комітет, міжнародні федерації з видів спорту), - додав Беленюк.

"Після отримання відповідного законопроекту парламентом, ми в профільному комітеті почнемо невідкладну роботу з підготовки законопроекту до розгляду у Верховній Раді України", - підсумував депутат.

Нагадаємо, що друга ракетка України Даяна Ястремська провалила допінг-тест і пропустила Australian Open-2021.

Також з проваленого тесту на допінг на рік був відлучений від спорту форвард київського "Динамо" Артем Бесєдін.