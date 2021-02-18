​Кабмін затвердив план заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності на 2021-2025 роки

Кабінет міністрів затвердив план заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки.

Відповідне розпорядження, розроблене Міністерством культури та інформаційної політики, Уряд прийняв на своєму засіданні 17 лютого 2021 року.

"Наближається сьома річниця подій Революції Гідності. Ми, українці, шануємо наших героїв і пам’ятаємо про події, які вкотре показали наше прагнення бути вільними і незалежними. Саме Революція 2014-го стала зрушенням до творення тієї України, в якій мріють жити українці", - зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

План передбачає проведення низки просвітницьких, культурно-освітніх, комеморативних заходів, присвячених пам’яті жертв та учасників Революції Гідності, зокрема:

проведення меморіальних, урочистих, культурно-мистецьких, науково-просвітницьких, музейних та інших тематичних заходів у День Героїв Небесної Сотні та у День Гідності та Свободи;

облаштування скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, пов’язаних з подіями Революції Гідності та увічненням пам’яті Героїв Небесної Сотні;

проведення національно-патріотичних заходів у закладах освіти, військових частинах, закладах культури;

взяття на облік, внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, охорони об’єктів культурної спадщини, пов’язаних із подіями Революції Гідності на алеї Героїв Небесної Сотні, Майдані Незалежності, Європейській площі, вулиці Грушевського, інших місцях у м. Києві, а також у населених пунктах України, де відбувалися події Революції Гідності;

забезпечення проектування, будівництва та функціонування Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності;

проведення наукових мультидисциплінарних досліджень, науково- дослідницьких експедицій, форумів, конференцій, дискусій, засідань за круглим столом, лекцій;

показ художніх та документальних фільмів, присвячених подвигу Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності;

презентацію книг спогадів, наукових, художніх, мистецьких, освітніх та інших видань;

створення відеоматеріалів, відеороликів, відеофільмів промоційного, документального, художнього та навчального характеру, тематичних теле- та радіопрограм;

установлення пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок, найменування (перейменування) скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, закладів освіти, культури та інших об’єктів на честь загиблих Героїв Небесної Сотні, подій Революції Гідності тощо.

Нагадаємо, 17 лютого Верховна Рада визнала Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення.

Протести на Майдані Незалежності в Києві розпочалися 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабміну про призупинення процесу підготування до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом і значно поширилися після силового розгону демонстрації в Києві вночі 30 листопада. Протести, які з кінця 2013 року відбувалися у формі мітингів, демонстрацій, студентських страйків та силова протидія протестам із боку влади призвели до відкритого силового протистояння, яке надалі переросло у Революцію Гідності.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто осіб, найбільше - 20 лютого.