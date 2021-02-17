Мінкульт готує внесення об'єктів Чорнобильської зони до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Міністерство культури готує ряд заходів для меморіалізації трагедії на Чорнобильській АЕС до її 35-річчя.

Як розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю LB.ua, Мінкульт підписав меморандум з міністром екології, Державним агентством з розвитку туризму та Державним агентством України з управління зоною відчуження для спільного створення туристичних маршрутів в Чорнобильській зоні.

Серед інших проєктів, приурочених до 35-річчя з дня трагедії на ЧАЕС, – концерт, "який має відбутись в Чорнобилі та транслюватиметься глядачам онлайн".

Також, за словами міністра, розробляється концепція, "над якою починають працювати куратори зі створення смислів зони. Тому що це не лише місце туристичної атракції, але й місце пам'яті".

Міністерство готує номінаційне досьє для включення об'єктів Чорнобильської зони до Списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – "в тому числі для того, щоб мати можливість та кошти для консервації цих об'єктів".

Нагадаємо, день пам'яті Чорнобильської трагедії – 26 квітня.

В Списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО знаходяться Херсонес Таврійський та його хора (на території окупованого Криму), Софія Київська, Києво-Печерська Лавра, ансамбль історичного центру Львова, дерев'яні церкви карпатського регіону та геодезична дуга Струве.