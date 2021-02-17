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В березні в Україні стартують зйомки для французького Canal+, – Ткаченко

Міністр культури сподівається, що за три роки країна залучить пів мільярда доларів через кіно.

В березні в Україні стартують зйомки для французького Canal+, – Ткаченко
Фото: Макс Требухов

В березні в Україні мають стартувати зйомки для французького телеканалу Сanal+.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Сподіваюсь, що за 3-5 років кількість грошей, які країна може залучити, в тому числі через механізм кеш-рібейтів, складе десь пів мільярда доларів", – заявив міністр.

Він додав, що в Україні наразі створюється стратегія із розвитку кіноіндустрії, тривають перевибори членів Ради з питань держпідтримки кінематографії. "Я сподіваюсь, розставлені акценти на те, що держава, перш за все, очікує інвестицій в кіногалузь", – говорить Ткаченко.

Пріоритетами у сфері кіно міністр бачить збільшення долі українського продукту "як в кінотеатрах, так і на всіх платформах" та "збільшення в цілому маси грошей, яка працює в цій індустрії, в тому числі за рахунок притоку іноземних інвестицій для зйомок фільмів на території України".

Нагадаємо, механізм кеш-рібейтів – європейська практика повернення коштів кіновиробникам, які приїздять на зйомки, з державних або місцевих бюджетів. Такі механізми дозволяють знімати, приміром, голівудські блокбастери в європейських країнах без потужної кіноіндустрії – Угорщині, Хорватії, Румунії тощо. Наразі в Україні діють кеш-рібейти в розмірі 25+5%.

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