Національний музей історії України у суді вимагає знести незаконно збудовану каплицю на своїй території

Національний музей історії України в суді вимагає знести каплицю УПЦ МП. Згідно з позовом, каплицю звели самочинно біля залишків Десятинної церкви.

Про це повідомляє YourАrt з посиланням на матеріали суду.

Попередньо, Господарський суд Києва призначив судову земельно-технічну експертизу, яка встановить поточне розташування каплиці та чи дійсно вона знаходиться на території музею. А 17 березня відбудеться підготовче засідання.

Каплицю біля фундаменту Десятинної церкви побудували понад 15 років тому. Як потім з’ясувалося, виконавчий орган, який дав дозвіл на будівництво, переважив свої повноваження, оскільки будівництво не погодили ні з Національним музеєм історії, ні з Київською міською радою, ні з Міністерством культури.

Каплицю кілька разів намагалися підпалити, а у січні 2018 року в приміщення кинули коктейль Молотова.

Нагадаємо, будівлю, яка належить УПЦ МП, біля фундаменту Десятинної церкви в Києві звели в 2005 році. Незважаючи на відсутність дозвільних документів, каплиця більш ніж 10 років працює на території історичної пам'ятки.

У 2018 році профільна комісія Київради підтримала петицію про демонтаж каплиці як незаконної "малої архітектурної форми".

Намісник каплиці єпископ Гедеон (Харон) виявився громадянином Росії і з цієї причини був позбавлений українського громадянства.