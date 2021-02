Великі можливості чи марнування часу: яка користь від музичних конференцій. На прикладах з Європи та України

Фото: Олександр Попенко Маріуполь. Гурт Dakh Daughters Band виступає на концерті-відкритті міжнародного мультидипсциплінарного фестивалю Startup ГОГОЛЬFEST

Конференція — це виклик. Треба зареєструватися, дочекатися програму, вивчити теми, біографії спікерів, знайти потенційні контакти, підготуватися, а потім ще й відвідати. Але якщо конференція зроблена правильно, то це не історія, коли заради події треба «відволіктися від роботи». Вона відкриває не те що вікно можливостей, а повний будинок таких вікон.

Для мене як музичного журналіста першою показовою міжнародною конференцією стала програма при The Great Escape ‘16 — головному шоукейсі Британії та одному з найбільших у Європі. Після нічних концертів я прокидався якомога раніше і йшов на панельні дискусії, слухати й конспектувати. Для спеціаліста, який звик працювати на українському ринку, а за іншими контекстами слідкувати з відстані, це був вибух мозку від кількості ідей та доступів.

Вже за рік я відчув схожий захват, коли читав програму першого Міжнародного форуму Selector PRO у Києві. Британська рада в Україні втілила амбітний задум, який на той час випереджав готовність ринку всотувати нове, відкритися до діалогу, усвідомити його численні вигоди. Проте амбіція вимагає наполегливості, і сьогодні Селектор — захід, на якому широко розплющуються очі, отримуються цінні знання, виникають колаборації, підписуються угоди.

Після міжнародних конференцій у Брайтоні, Берліні, Брюсселі, Відні, Будапешті, Кельні, Гамбурзі, Вільнюсі та Києві, у мене сформувався цілий список переваг, типових практично для всіх подібних заходів, якщо вони зроблені добре.

1. Ви занурюєтеся у контекст

У потоці щоденної роботи дуже легко загубитися і не помітити цього. Зате коли тебе оточують десятки, сотні людей, пристрасно залучених у ті самі речі, що й ти, швидко пригадуєш, чому ти це все робиш.

З конференціями у міжнародному форматі додаткова перевага — відчуття себе у ширшій картині. Наразі європейська музична індустрія суттєво програє в зростанні й Азії, й обом Америкам, тому країни ЄС намагаються діяти спільно — об’єднуватися в профспілки, враховувати взаємні інтереси у промо релізів та формуванні турів — і Україну все частіше долучають до цих процесів. Коли усвідомлюєш себе частиною міжнародного ринку, бачиш відкритість до колаборацій, щиру зацікавленість у локальних процесах — сам цей факт вже допомагає розправити крила. Це особливо коштовно в умовах українського ринку, який часто тисне.

2. Ви маєте місце в першому ряді у подорожі в майбутнє

Теми дискусійних панелей допомагають відкалібруватися щодо актуальних фокусів ринку — де є гроші, що має вагу, які підходи важливі. А на самих панелях розмови часто точаться про те, що актуально зараз і буде актуально завтра. Наприклад, якщо дискурс присвячений цифровим продажам, ви зможете дізнатися тонкощі direct-to-fan та які реформи чекають на стрімінгові сервіси. Якщо зібралися представники лайв-індустрії, скоріш за все хтось уже втілював онлайн-концерти та пояснить, чому вони залишаться після пандемії — і так далі.

Фото: Selector Pro

Щобільше, ви можете долучатися до цих дискусій, направляти їх туди, куди цікаво вам. Якось на конференції Selector PRO під час воркшопу топ-консультанта з Британії Кріса Кука я просто підняв руку, щоб поставити питання, та це вилилося у діалог, який згодом підтримали й інші учасники аудиторії.

3. Контакти, контакти та ще раз контакти

Після згаданого The Great Escape я вважав себе великим молодцем, адже вийшов із лекційної зали з добротним конспектом. Насправді я не використав і 30% реального потенціалу. Отримати пасивні знання можна і студіюючи профільні медіа, натомість найгарячіші тусовки на конференціях проходять у коридорах. Шанс спіймати спікерів чи розговоритися з іншими відвідувачами, перспектива повчитися одне в одного у невимушеному форматі, якісна взаємодія — ось заради чого це все відбувається.

Хороші конференції роблять великий акцент на нетворкінг різних рівнів доступу і модерації (тепер і онлайн). Ви запросто можете познайомитись із розмаїтим спектром гравців ринку, знайти однодумців, партнерів, обмінятися досвідом, порадами. Мій список контактів таким чином поповнився десятками цікавих і корисних осіб.

Певні релевантні імена можна знайти, вивчивши програму заходу. Багато дає і пошук серед відвідувачів, особливо якщо є їхня систематизована база. Є й третя категорія — випадкові контакти. Перед нетворкінгами я часто згадую, як у дитинстві вчився плавати на групових заняттях у басейні. Тренерка розкидувала по дну іграшки, і треба було виловити якомога більше. Вода хлорована, розплющувати очі — не варіант. Ти бачиш, як розкидані предмети, знаєш, до яких хочеш плисти в першу чергу, та далі ти просто плаваєш і намацуєш. Ніколи не знаєш, що виловиш, та це може бути щось дуже цікаве.

У коридорах, готельних лоббі та на організованих спід-мітінгах я знайомився з журналістами, фотографами, промоутерами, менеджерами неординарних артистів, авторитетними дослідниками — до деяких із них я пізніше повертався за консультацією чи коментарем. Якось у радіоефір Бразилії полетіла купа української музики лише тому, що на Waves Vienna їхній журналіст краєм вуха почув мою розмову з кимось на сходах і підключився просто на ходу. Іншого разу на What’s Next In Music? у Вільнюсі я зустрів у готельному ресторані програмного директора The Great Escape — підійшов, представився, а він, навіть попри вкрай строгий образ на дискусійній панелі годиною раніше, виявився в гарному гуморі й абсолютно вільним. Ми замовили вина і проговорили про його шоукейс понад годину.

Фото: Selector Pro

4. Ви отримуєте якісний фідбек

І слухачі, і спікери тут для того, аби всотувати й ділитися. Це означає, що зазвичай вони відкриті до пропозицій та охоче дають відгук на ваші думки й проєкти. Також фідбек-сесії проводять на конференціях як спеціальний формат — тут досвічені професіонали готові розкласти ваш продукт по поличках і дати рекомендації. У звичайному житті вони можуть брати за таке чималі гроші, та на професійних подіях ви маєте унікальний шанс прокачатися в рамках програми.

Особливо із цим пощастило музикантам — для них фідбек-сесії є майже всюди. Так на Budapest Showcase Hub київський артист Postman отримав винятково схвальну реакцію на свій трек від французького міксінг-інженера Філіппа Вайсса, який виконує сотні замовлень у США і Європі для зірок типу Кендріка Ламара та Red Hot Chili Peppers. Спікер відзначив саме нюанси зведення — як посаджений вокал, як відчувається звучання гітари в просторі, як продумані частоти та тон. Для українського музиканта і його саунд-продюсера це був цінний момент валідації, посилення впевненості.

5. Ви починаєте бачити речі під іншими кутами

Конференція дозволяє поглянути на звичні процеси через призму інших досвідів. Побачити перспективи та навпаки перестати зважати на дрібниці. Усвідомити сильні та слабкі сторони й своєї власної роботи, й локальної індустрії. Ось португалець дивується наявності й розмаху Українського культурного фонду — його держава «не може собі дозволити» таке фінансування мистецьких проєктів. А ось вже ти дивуєшся розповіді угорця, що у нього вдома через успіх Sziget ринок жорстко контролюють мейджор-лейбли, і незалежна музика стикається з потужними обмеженнями. У голові не вкладається, що, скажімо, крутий угорський рок-гурт The Qualitons, який виступав на KEXP, отримував публікації на Gigwise, катав євротури та рвав на шмаття забиті зали шоукейсів, досі має лише 7,8 тисяч фанів на Facebook і трохи більш як 2 тисячі в Instagram.

Про це говорить і Джейн Біз — очільниця музичного напрямку нового революційного майданчика Manchester International Factory та спікерка Selector PRO вдруге поспіль — у коментарі для цієї статті: «Минулого разу [на Селекторі] мене вразили презентації з більш як десятка різних територій, нагода усвідомити масивний спектр розмаїтих викликів, із якими люди мають справу день-у-день. Коли вони кажуть, що працюють у лайв-індустрії, а в одному випадку це означає комерційні події, а в іншому — ведення техно-клубу в умовах щотижневих ризиків поліцейських рейдів, прикриють їх цього разу чи ні. Побачити діапазон мені було надзвичайно цікаво. Як і всім нам, з усіх боків. Адже всі ми дозволяємо собі жити в бульбашці власного маленького клаптика культури в тому маленькому клаптику світу, в якому існуємо».

Фото: Selector Pro Джейн Біз на Selector Pro ‘20

Щоб відрізнити хорошу конференцію, достатньо звірити інтуїтивні враження від програми з перерахованими пунктами. Selector PRO — єдина професійна подія музичного ринку в Україні, яка працює за ними всіма системно, якісно і в таких масштабах. Тільки тут ви знайдете стільки британських спеціалістів вищого ґатунку. Та не тільки їх: якщо напочатку Селектор мав на меті познайомити впливових представників українського і британського ринків, то тепер ось уже вдруге подія орієнтується на весь регіон wider Europe — додає до міжнародного міксу Центральну Азію, Західні Балкани — а це ще купа непізнаних можливостей.

Пандемія і перехід в онлайн дали форуму нові інструменти. Занурення в контекст? Після реєстрації ви отримаєте програму та доступ до мультифункціональної онлайн-платформи, де збережена більшість функцій конференцій із «реального світу». Подорож у майбутнє? Британська рада та Music Export Ukraine зібрали по карантинних домівках спікерську команду мрії: це і деякі з найцікавіших експертів попередніх Selector PRO, і купа нових успішних імен з авторитетних музичних компаній. Вони розбираються в трендах і мають певне уявлення про подальший хід подій.

Контакти? Буде фасилітований нетворкінг із британськими фахівцями, локальний матчмейкінг, «випадкові побачення» (протягом 15-30 хвилин система наосліп призначає вам співрозмовників на двохвилинні раунди, все як на спід-мітінгах або в коридорах), а також можливість обмінюватися повідомленнями й призначати особисті зустрічі всередині онлайн-платформи. Якісний фідбек? Треки артистів залюбки прокоментує супервайзорка Рейчел Мензіс, яка поставляла музику для серіалів «Гра престолів», «Top Gear», «Family Guy», «Х-Факторі», регулярно працювала з BBC, Sky TV, Discovery Channel, Fox, Disney, MTV, брендами Coca-Cola, Heineken, Amazon, British Airways, Starbucks. Бачити речі під новим кутом? Тут вже все залежить від вас.

Успіх конференції, її фактична якість і цінність, взагалі великою мірою залежить від аудиторії. Спробуйте пірнути вдумливо — і ви можете здивуватися знахідкам у цьому басейні.