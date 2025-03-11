Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння

Це відбувається на тлі загострення відносин Канади із США.

Південна Корея хоче стати великим постачальником військового обладнання для Канади, зокрема сподівається продавати підводні човни KSS-III для канадських збройних сил.

Про це повідомляє Ottawa Citizen.

“Південна Корея пропонує Канаді низку нових угод щодо військового обладнання, вказуючи на те, що азіатська країна може не лише швидко поставити оборонні системи, але й є надійним союзником”, - йдеться у повідомленні.

Такі дії пов’язані, зокрема, із діями президента США Дональда Трампа, які включають припинення Україні військових поставок і погрози анексії Канади.

Зазначається, що 5-6 березня делегація з десятка південнокорейських представників оборонної промисловості та уряду відвідала Оттаву. Вони зробили пропозиції щодо забезпечення канадських збройних сил новим обладнанням, включаючи гаубиці, навчальні літаки, ракетні установки та підводні човни.

Крім того, засоби технічного обслуговування будуть створені в Канаді, і, на відміну від систем озброєння США, південнокорейці нададуть Канаді повний доступ до бортових технологій.