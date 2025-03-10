У "Дії" став доступним дозвіл на зброю

Для того, щоб цей документ з'явився, слід оновити застосунок.

У застосунку "Дія" став доступним дозвіл на зброю.

"Якщо ви власник зброї, яку внесено в Єдиний реєстр зброї, маємо хороші новини. Більше не треба носити із собою паперовий дозвіл. Тепер дозвіл на зброю відображається в Дії, можна згенерувати витяг у кілька кліків", – зазначили у пресслужбі "Дії".

Також користувач отримає пуш-нагадування, коли дозвіл добігатиме кінця.

Щоб підтягнути дозвіл у застосунок, необхідно:

Переконатися, що "Дія" оновлена, та відкрити застосунок

Клікнути на документи й прогортати до кінця

Натиснути "Додати документ" – "Дозвіл на зброю".

Також у застосунку можна згенерувати витяг про володіння зброєю за кілька кліків. Для цього необхідно натиснути на три крапки на дозволі на зброю або ж у розділі "Сервіси" – "Довідки та витяги".

Також можна буде продовжити дію документа онлайн через сайт МВС. Жодної бюрократії та черг.