У "Дії" став доступним дозвіл на зброю

У застосунку "Дія" став доступним дозвіл на зброю.
"Якщо ви власник зброї, яку внесено в Єдиний реєстр зброї, маємо хороші новини. Більше не треба носити із собою паперовий дозвіл. Тепер дозвіл на зброю відображається в Дії, можна згенерувати витяг у кілька кліків", – зазначили у пресслужбі "Дії".
Також користувач отримає пуш-нагадування, коли дозвіл добігатиме кінця.
Щоб підтягнути дозвіл у застосунок, необхідно:
- Переконатися, що "Дія" оновлена, та відкрити застосунок
- Клікнути на документи й прогортати до кінця
- Натиснути "Додати документ" – "Дозвіл на зброю".
Також у застосунку можна згенерувати витяг про володіння зброєю за кілька кліків. Для цього необхідно натиснути на три крапки на дозволі на зброю або ж у розділі "Сервіси" – "Довідки та витяги".
Також можна буде продовжити дію документа онлайн через сайт МВС. Жодної бюрократії та черг.
- Раніше віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував цю послугу.