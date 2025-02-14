TikTok знову став доступним для завантаження у США

Застосунок соціальної мережі TikTok повернувся до цифрових магазинів AppStore та Google Play на території Сполучених Штатів і знову доступний для завантаження.

Як пише BBC, власники онлайн-платформ - компанії Apple та Google - отримали від адміністрації президента Дональда Трампа запевнення, що заборона китайського сервісу коротких відео була відкладена на термін у 75 днів, а відновлення доступу до завантажень не матиме для техногігантів жодних юридичних наслідків.

Згадно з підписаним Трампом указом, TikTok має час до 5 квітня, щоб знайти нового власника і уникнути повторного зникнення з магазинів додатків. Сам президент США активно залучений до визначення майбутнього соцмережі і має намір обговорити це питання з китайським лідером Сі Цзінпінем.

TikTok, який належить китайській компанії ByteDance, мав бути заборонений на території США як загроза для національної безпеки 19 січня, за день до інавгурації Трампа. Під час першої своєї каденції республіканець підтримував бан соцмережі, але згодом змінив свою думку.