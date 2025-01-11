Українська "Вікіпедія" назвала найбільш популярну статтю 2024 року

Вперше за час ведення статистики лідером стала сторінка про сучасного діяча.

Громадська організація "Вікімедіа Україна" підбила підсумки активності читачів україномовної версії "Вікіпедії" за 2024 рік.

Як зазначено на їхньому сайті, вперше за півтора десятиліття ведення подібної статистики найбільш популярною статтею стала сторінка, присвячена сучасному діячеві. Йдеться про Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Інформацію про нього переглянули 1 мільйон 113 тисяч 902 рази.

Ще однією статтею-"мільйонником" стала "Україна", а чільну трійку замкнула сторінка про боксера Олександра Усика, який минулоріч став першим в еру чотирьох поясів абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, а згодом у грудні вдруге розібрався з колись непереможним британцем Тайсоном Ф'юрі.

Українці також активно читали про Тараса Шевченка, Валерія Залужного та мовознавицю й політикиню Ірину Фаріон, яку було вбито у Львові 19 липня. Серед подій найбільше цікавило наших співгромадян російське вторгнення в Україну та президентські вибори у США.

На 9-ому місці опинилася стаття про Київ, а завершила десятку сторінка про те, що таке територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.