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Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі

Бій тривав усі 12 раундів.

Фото: EPA/UPG

Український боксер Олександр Усик здолав британця Тайсона Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, повідомляє Sky Sports.

Бій тривав усі 12 раундів. 

Бій проходив в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Після перемоги Олександр Усик став володарем поясів за версіями WBA, WBC, WBO та IBF. Українець – перший в історії абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі в еру чотирьох основних поясів (з 2004-го – прим. LB.ua).

Крім того, Олександр Усик став другим абсолютним чемпіоном світу у важкій і суперважкій вазі після Евандера Голіфілда.

Матч-реванш між боксерами заплановано на жовтень 2024 року.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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