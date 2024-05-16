Дар’я Білодід пропустить чемпіонат світу-2024 з дзюдо

Федерація дзюдо України оголосила склад національної збірної на чемпіонат світу-2024 в Абу-Дабі (ОАЕ).

Про це повідомляє Укрінформ.

Лідерка збірної з дзюдо Дар’я Білодід пропустить ці змагання. На тренувальному зборі вона отримала пошкодження, тому було прийняте рішення не ризикувати напередодні Олімпійських ігор-2024.

Склад збірної України на Чемпіонат світу з дзюдо

Жінки: Єлизавета Литвиненко, Юлія Курченко (до 78 кг).

Чоловіки: Артем Лесюк (до 60 кг), Богдан Ядов, Микита Голобородько (до 66 кг), Михайло Свідрак (до 81 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Євгеній Балєвський (понад 100 кг).

Чемпіонат світу стане завершальним змаганням для олімпійської кваліфікації, на ньому зберігають шанси заробити путівку на Ігри-2024 Михайло Свідрак, Антон Савицький та Євгеній Балєвський.

ЧС з дзюдо стартує 19 травня, кінець турніру 23 травня.