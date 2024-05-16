>
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Система не витримала: перші віялові відключення
Система не витримала: перші віялові відключення
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
«Заспокійливий сигнал» від США: із чим приїхав до Києва Ентоні Блінкен
«Заспокійливий сигнал» від США: із чим приїхав до Києва Ентоні Блінкен
​Військова присяга не має терміну дії
​Військова присяга не має терміну дії
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
Євген Нищук: «Театр зараз став для людей навіть цікавішим, ніж кіно»
Євген Нищук: «Театр зараз став для людей навіть цікавішим, ніж кіно»
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Дар’я Білодід пропустить чемпіонат світу-2024 з дзюдо

Причина пропуску змагань - незначне пошкодження Білодід.

Дар’я Білодід пропустить чемпіонат світу-2024 з дзюдо
Дар'я Білодід
Фото: IJF

Федерація дзюдо України оголосила склад національної збірної на чемпіонат світу-2024 в Абу-Дабі (ОАЕ).

Про це повідомляє Укрінформ. 

Лідерка збірної з дзюдо Дар’я Білодід пропустить ці змагання. На тренувальному зборі вона отримала пошкодження, тому було прийняте рішення не ризикувати напередодні Олімпійських ігор-2024.

Підписуйтесь на наш Google News

Склад збірної України на Чемпіонат світу з дзюдо

Жінки: Єлизавета Литвиненко, Юлія Курченко (до 78 кг).

Чоловіки: Артем Лесюк (до 60 кг), Богдан Ядов, Микита Голобородько (до 66 кг), Михайло Свідрак (до 81 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Євгеній Балєвський (понад 100 кг).

Чемпіонат світу стане завершальним змаганням для олімпійської кваліфікації, на ньому зберігають шанси заробити путівку на Ігри-2024 Михайло Свідрак, Антон Савицький та Євгеній Балєвський.

ЧС з дзюдо стартує 19 травня, кінець турніру 23 травня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies