Фінал Кубка України з футболу відвідали 3500 уболівальників

У середу, 15 травня 2024 року, на стадіоні "Авангард" у Рівному відбувся фінальний матч Кубка України сезону 2023/24 між полтавською "Ворсклою" та донецьким "Шахтарем".
Перемогу з рахунком 2:1 здобули "гірники".
Цей випадок став першим в історії українського футболу, коли фінал національного кубку відбувся у Рівному. Таким чином Рівне стало дев'ятим українським містом, що приймало фінал Кубка України.
Як повідомляє офіційний сайт ФК "Верес", домашнім стадіоном якого є "Авангард", матч відвідали 3500 вболівальників – це максимально дозволена кількість на період дії воєнного стану.
- У грудні минулого року Камін доручив розробити порядок допуску глядачів на трибуни. А Міністерство молоді та спорту розробило заходи безпеки.
- 20 лютого 2024 року донецький футбольний клуб "Шахтар" офіційно повідомив про те, що домашні матчі команди в другій частині нинішнього сезону відбуватимуться з глядачами - на трибунах стадіона "Арена Львів", куди допускатимуться приблизно 500 глядачів.
- Пізніше такий дозвіл отримало київське "Динамо" та столичний клуб "Оболонь".
У березні одеський "Чорноморець" також отримав дозвіл на проведення матчів з уболівальниками