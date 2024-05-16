Фінал Кубка України з футболу відвідали 3500 уболівальників

Це - максимальна кількість, дозволена в умовах воєнного стану.

У середу, 15 травня 2024 року, на стадіоні "Авангард" у Рівному відбувся фінальний матч Кубка України сезону 2023/24 між полтавською "Ворсклою" та донецьким "Шахтарем".

Перемогу з рахунком 2:1 здобули "гірники".

Цей випадок став першим в історії українського футболу, коли фінал національного кубку відбувся у Рівному. Таким чином Рівне стало дев'ятим українським містом, що приймало фінал Кубка України.

Як повідомляє офіційний сайт ФК "Верес", домашнім стадіоном якого є "Авангард", матч відвідали 3500 вболівальників – це максимально дозволена кількість на період дії воєнного стану.