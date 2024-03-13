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Одеський "Чорноморець" отримав дозвіл на проведення матчів з уболівальниками

Матч проти "Вереса" відбудеться в неділю, 17 березня.

Одеський "Чорноморець" отримав дозвіл на проведення матчів з уболівальниками
Стадіон "Чорноморець"
Фото: http://chernomorets.odessa.ua

Футбольний клуб української Прем'єр-ліги "Чорноморець" отримав дозвіл від Одеської військової адміністрації на проведення матчу УПЛ за присутності уболівальників на стадіоні.

Про це повідомила пресслужба одеської команди.

"На це всі ми чекали дуже довго. Але ми розуміємо, що позитивні емоції не повинні підмінювати собою велику відповідальність, яка покладена на всі підрозділи клубу. Вже скоро ми розкажемо вам, де і як ви зможете придбати квитки на гру 21-го туру ліги проти «Вереса», яка відбудеться у неділю 17 березня", - йдеться у повідомленні.

ФК також нагадав правила поведінки на стадіоні та план евакуації на випадок повітряної тривоги.

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