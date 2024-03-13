Одеський "Чорноморець" отримав дозвіл на проведення матчів з уболівальниками

Футбольний клуб української Прем'єр-ліги "Чорноморець" отримав дозвіл від Одеської військової адміністрації на проведення матчу УПЛ за присутності уболівальників на стадіоні.
Про це повідомила пресслужба одеської команди.
"На це всі ми чекали дуже довго. Але ми розуміємо, що позитивні емоції не повинні підмінювати собою велику відповідальність, яка покладена на всі підрозділи клубу. Вже скоро ми розкажемо вам, де і як ви зможете придбати квитки на гру 21-го туру ліги проти «Вереса», яка відбудеться у неділю 17 березня", - йдеться у повідомленні.
ФК також нагадав правила поведінки на стадіоні та план евакуації на випадок повітряної тривоги.
- У грудні минулого року Камін доручив розробити порядок допуску глядачів на трибуни. А Міністерство молоді та спорту розробило заходи безпеки.
- 20 лютого 2024 року донецький футбольний клуб "Шахтар" офіційно повідомив про те, що домашні матчі команди в другій частині нинішнього сезону відбуватимуться з глядачами - на трибунах стадіона "Арена Львів", куди допускатимуться приблизно 500 глядачів.
- Пізніше такий дозвіл отримало київське "Динамо" та столичний клуб "Оболонь".