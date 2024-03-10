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Легіонер ФК "Чорноморець" втік через обстріли Одеси

Нігерієць зібрав речі і поїхав.

Легіонер ФК "Чорноморець" втік через обстріли Одеси
Джек Іпалібо
Фото: twitter.com/godset

Головний тренер "Чорноморця" Роман Григорчук повідомив, що нігерійський півзахисник футбольного клубу Джек Іпалібо втік через обстріли Одеси, пише "Дзеркало тижня".

"Він просто, не знаю, яке слово підібрати, зібрався і поїхав. Думаю, напевно, причина в обстрілах. Причому ми з ним проговорили десь близько години день тому, а наступного дня мені просто сказали, що його в команді вже немає. Він уже у поїзді і кудись поїхав. Ми на нього дуже розраховували", — повідомив Григорчук.

25-річний нігерієць Іпалібо відіграв лише 2 матчі в УПЛ і провів загалом 26 хвилин на полі. 

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