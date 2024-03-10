Легіонер ФК "Чорноморець" втік через обстріли Одеси

Головний тренер "Чорноморця" Роман Григорчук повідомив, що нігерійський півзахисник футбольного клубу Джек Іпалібо втік через обстріли Одеси, пише "Дзеркало тижня".

"Він просто, не знаю, яке слово підібрати, зібрався і поїхав. Думаю, напевно, причина в обстрілах. Причому ми з ним проговорили десь близько години день тому, а наступного дня мені просто сказали, що його в команді вже немає. Він уже у поїзді і кудись поїхав. Ми на нього дуже розраховували", — повідомив Григорчук.

25-річний нігерієць Іпалібо відіграв лише 2 матчі в УПЛ і провів загалом 26 хвилин на полі.