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Українець Ілля Ковтун переміг в етапі Кубку світу із спортивної гімнастики

Ще один український гімнаст Олег Верняєв посів 5 місце. 

Українець Ілля Ковтун переміг в етапі Кубку світу із спортивної гімнастики
Ілля Ковтун
Фото: ВВС

Український спортсмен Ілля Ковтун став переможцем етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики в азербайджанському Баку.

Про це пише видання Чемпіон.

Зазначається, що Ілля набрав за свій виступ однакову кількість балів з олімпійським чемпіоном Токіо у цьому виді, китайцем Цзоу (14,900), втім, отримав більше за виконання. 

Бронзовим призером турніру став колумбієць Анхель Карамбас (14,700). 

Інший українець Олег Верняєв посів 5 місце (14,566). 

Ілля також виступав у вільних вправах, де став восьмим (13,366). Не вдалося поборотися за нагороди і Ігорю Радівілову. Він так само посів восьму позицію на кільцях (13,166). 

Раніше Ковтун і Верняєв здобули дві медалі на етапі Кубку світу в Котбусі, і на попередньому етапі в Каїрі.

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