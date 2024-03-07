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Президент МОК розкритикував російський уряд

Томас Бах незвично різко засудив порушення Росією Олімпійської хартії та агресивну риторику.

Президент МОК розкритикував російський уряд
Фото: EPA

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах виступив із критикою влади в Росії, яка, за його словами, використовує агресивну риторику та відверто порушує принципи олімпійського руху.

Як повідомляє The Guardian, Бах не розуміє, як російські чиновники наважуються робити провокативні заяви на адресу МОК, коли самі "брали участь у скандальних маніпуляціях з антидопінговою системою у Сочі в 2014 році". Німець також заявив, мовляв, "російський уряд ігнорує той факт, що саме його вторгнення до України та анексія її територій змусили МОК діяти". 

Журналісти відзначають незвично різкий тон заяв Баха, який раніше намагався вдаватися до дипломатії в питанні Росії. Втім президент МОК все ще вважає правильним ухвалене рішення допустити російських та білоруських спорстменів до Олімпійських ігор у Парижі за умови їхньої "нейтральності".

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