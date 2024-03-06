Українська збірна виступить на чемпіонаті світу-2024 з парабіатлону

Українська збірна боротиметься за перемогу на чемпіонаті світу з парабіатлону, який проходить у канадському Принс-Джорджі. Турнір розпочався 5 березня, однак змагальна частина стартує із 6-го, і триватиме до 10 березня.

Про це пише Суспільне спорт.

На змаганнях за золото для України боротиметься команда, яка складається із 24 спортсменів та восьми гайдів, або лідерів, які супроводжують атлетів з порушеннями зору.

До програми чемпіонату світу ввійшли змагання чотирьох типів: спринт, індивідуальна гонка, спринт-персьют (дебютує на цій світовій першості), а також змішаний командний спринт. Медалі розігруватимуть серед спортсменів трьох категорій: з ураженнями опорно-рухового апарату – сидячи й стоячи – та з порушеннями зору.

Склад збірної України на ЧС-2024 з парабіатлону (+ Кубок світу)

Спортсмени з порушенням зоруЧоловіки: Олександр Казік (+ гайд Сергій Кучерявий), Анатолій Ковалевський (+ Олександр Мукшин), Ігор Кравчук (+ Андрій Доценко), Максим Мурашковський (+ Віталій Труш), Ярослав Решетинський (+ Дмитро Драгун), Дмитро Суярко (+ Олександр Ніконович)Жінки: Ілона Варковець (+ Костянтин Яременко), Наталія Ткаченко (+ Іван Марчишак)

Спортсмени в категорії сидячиЧоловіки: Олександр Алексик, Василь Кравчук, Тарас Радь, Володимир Черниш, Андрій Євтушенко, Григорій ШимкоСпортсмени в категорії стоячиЧоловіки: Григорій Вовчинський, Серафим Драгун, Сергій Романюк, Дмитро Середа, Назар ШевчикЖінки: Ірина Буй, Юлія Батенкова-Бауман, Богдана Конашук, Олександра Кононова, Людмила Ляшенко

Розклад змагань