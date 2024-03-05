Важковаговика Ділліана Вайта виправдали у допінговій справі і дозволили відновити кар’єру. Він вимагає компенсації

У серпні 2023 року він мав провести реванш з Ентоні Джошуа, але провалив тест на допінг.

Британський боксер хевівейту Ділліан Вайт (29-3, 19 KO) отримав дозвіл на відновлення своєї боксерської кар'єри. Провалений торік тест на допінг, через який довелося скасувати бій Вайта з Ентоні Джошуа, виявився позитивним через “забруднення”, повідомляє sport.ua.

Причиною позитивного тесту Вайта стала “забруднена добавка”. Тепер 35-річний Вайт, який наполягав на своїй невинуватості впродовж усього цього часу, прагне повернутися на ринг і відновити кар'єру.

Офіційна заява провідного судового експерта в розслідуванні проваленого тесту Вайта звучить так: “Моя експертна думка полягає в тому, що містер Вайт став жертвою забрудненої добавки, у складі якої не було зазначено [забруднювальну речовину], і він не вживав її навмисно”.

Як повідомляє tribuna.com, Ділліан Вайт вимагатиме відшкодування збитків від американської компанії, яка виготовила добавку, через яку його тест на допінг показав позитивний результат.

“Це було дуже важко, бо я знав, що я невинний, але не міг нічого говорити. Потрібно бути професіоналом, довіряти процесу, довіряти юристам і довіряти людям навколо вас. Це було важко, але важкі часи створюють жорстких чоловіків.

По-перше, я відчуваю полегшення, але, звісно, я також злий, тому що це мені дуже дорого коштувало. Найголовніше те, що це коштувало мені шансу перемогти Ей Джея. Все інше після цього другорядне, але ви знаєте, що це суміш емоцій.

Я злий і також розчарований, тому що люди в цьому виді спорту не дають тобі шансу проявити себе. Усі поспішають сказати: “Так, так, так”, замість того, щоб дати шанс.

Було протестовано понад 45 речей, які я використовував під час табору. Добавки, зубна паста, шампунь, дезодорант, все. Я приватна особа і мені довелося розкрити всі деталі про своє життя слідству. Очистити своє ім’я – це найважливіше, і це те, що ми зробили.

Це дорого коштує і викликає стрес. Це стрес, коли витрачаєш гроші, а результату нема. Але оскільки я знав, що я невинний, потрібно було продовжувати наполегливо і відновлювати свою репутацію.

Я втратив багато грошей, і ми вимагаємо компенсації за всі кошти, які я втратив. Спробую якось компенсувати мою кар’єру. З судовим процесом ви не можна говорити занадто багато”, – сказав Вайт.

Востаннє Вайт виходив на ринг, коли переміг Джермейна Франкліна рішенням більшості суддів у листопаді 2022 року.