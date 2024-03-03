​Українські шаблістки здобули "срібло" на етапі Кубка світу в Афінах

Вони поступили команді Франції з рахунком 30:45.

​Українські шаблістки на етапі Кубка світу в Афінах (Греція)

Українські фехтувальниці здобули другу медаль на етапі Кубка світу в Афінах.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Після того, як Ольга Харлан завоювала "бронзу", наші дівчата додали команді "срібло".

У результаті на другу сходинку п’єдесталу пошани піднялися Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

Українська команда на шляху до фіналу перемогла команду Китаю (45:30), Угорщини (45:31) і Болгарії (45:34). Лише у поєдинку за "золото" наші фехтувальниці поступилися француженкам із рахунком 30:45.

На нагородження фехтувальниці України вийшли з чорними пов'язками на руках. Це на знак жалоби за загиблими від влучання російського безпілотника в одеську багатоповерхівку.