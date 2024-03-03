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​Українські шаблістки здобули "срібло" на етапі Кубка світу в Афінах

Вони поступили команді Франції з рахунком 30:45.

​Українські шаблістки здобули "срібло" на етапі Кубка світу в Афінах
​Українські шаблістки на етапі Кубка світу в Афінах (Греція)
Фото: International Fencing Federation

Українські фехтувальниці здобули другу медаль на етапі Кубка світу в Афінах.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Після того, як Ольга Харлан завоювала "бронзу", наші дівчата додали команді "срібло". 

У результаті на другу сходинку п’єдесталу пошани піднялися Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

Українська команда на шляху до фіналу перемогла команду Китаю (45:30), Угорщини  (45:31) і Болгарії (45:34). Лише у поєдинку за "золото" наші фехтувальниці поступилися француженкам із рахунком 30:45. 

На нагородження фехтувальниці України вийшли з чорними пов'язками на руках. Це на знак жалоби за загиблими від влучання російського безпілотника в одеську багатоповерхівку.

  • Перед цим Ольга Харлан здобула бронзову нагороду на етапі Кубку світу з фехтування у грецьких Афінах. У напруженому поєдинку півфіналу українка, ведучи з рахунком 14:12, поступилася Люсії Мартін-Португес з Іспанії з різницею лише в один укол – 14:15.
  • Раніше Харлан виборола перемогу в індивідуальній першості на Кубку світу з фехтування на шаблях серед жінок.
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