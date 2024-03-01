Збірна України посіла третє місце у медальному заліку юніорського Євро-2024 з фехтування

Україна завершила юніорське Євро-2024 з двома золотими та однією срібною нагородами. У медальному заліку "синьо-жовті" посіли третє місце, поступившись лише Італії та Франції.

В італійському Неаполі завершився юніорський чемпіонат Європи з фехтування (U20). Збірна України завоювала на турнірі три нагороди, повідомляє Суспільне Спорт.

У чоловічих змаганнях на Євро-2024 Україна не виборола жодної медалі. За крок до нагороди зупинилась команда шпажистів у складі Даніїла Мазура, Максима Перчука, Дмитра Плаксіна і Романа Самойлова – четверте місце.

Усі нагороди Україна виграла у жіночих змаганнях на шпазі. Зокрема, подвійний подіум "синьо-жовті" здобули в особистому турнірі.

Особисте "золото" у турнірі шпажисток розіграли українки Анна Максименко та Емілі Конрад. У фіналі Максименко здобула перемогу з рахунком 15:11 та стала чемпіонкою Європи, у Конрад — "срібло".

Обидві шпажистки доклалися до золотої медалі України й у командному турнірі. Максименко і Конрад виступили разом з Аліною Дмитрук та Олександрою Романовою.

На початку змагань українська збірна здолала Швецію (45:34) та Румунію (42:40), а у наднапруженому півфіналі здобула перемогу одним уколом над Угорщиною (45:44).

Гарантувавши собі таким чином нагороду, українські шпажистки у фіналі зустрілися з Францією. Емілі Конрад, яка завершувала зустріч, за дві секунди до кінця основного часу вдалося зрівняти рахунок і на пріоритеті вирвати перемогу для команди України.

Таким чином, Україна завершила юніорське Євро-2024 з двома золотими та однією срібною нагородами. У медальному заліку "синьо-жовті" посіли третє місце, поступившись лише Італії та Франції.

Юніорське Євро-2024 з фехтування: медальний залік (топ-10)

1. Італія — 3 "золото" + 1 "срібло" + 3 "бронза" = 7 медалей

2. Франція — 2+5+1 = 8

3. Україна — 2+1+0 = 3

4. Угорщина — 1+2+3 = 6

5. Ізраїль — 1+0+1 = 2

5. Румунія — 1+0+1 = 2

7. Болгарія — 1+0+0 = 1

7. Велика Британія — 1+0+0 = 1

9. Німеччина — 0+1+2 = 3

10. Швейцарія — 0+1+0 = 1

Перед юніорським Євро у Неаполі відбулась континентальна першість серед кадетів. Україна завоювала на турнірі чотири нагороди — два "золота" і дві "бронзи" — та стала другою у медальному заліку.

Нагадаємо, тиждень тому Ольга Харлан виборола “золото” на Кубку світу з фехтування. “Золото” стало 14-ю нагородою Ольги Харлан найвищого ґатунку і 31-ю загалом на змаганнях такого рівня.